Napoli - Inter 1 - 1: prima l'autogol di Handanovic, poi Eriksen (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli, 18 aprile 2021 " Passa con qualche patema lo scoglio Napoli l'Inter di Conte. I nerazzurri si fermano dopo undici vittorie consecutive pareggiando per uno a uno al Diego Armando Maradona al ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021), 18 aprile 2021 " Passa con qualche patema lo scogliol'di Conte. I nerazzurri si fermano dopo undici vittorie consecutive pareggiando per uno a uno al Diego Armando Maradona al ...

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - rosatoeu : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Questa è una squadra che sa quello che fa e sa quello che vuole' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine… - infoitinterno : Frena l’Inter ma il Napoli non vince: è pari al Maradona -