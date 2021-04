Montalbano non andrà in onda: il motivo dello stop a Zingaretti (Di domenica 18 aprile 2021) Montalbano non andrà in onda questa settimana: fornite le spiegazioni sull’esclusione della serie che vede Luca Zingaretti protagonista La fortunata fiction della Rai con protagonista Luca Zingaretti nelle vesti del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 aprile 2021)noninquesta settimana: fornite le spiegazioni sull’esclusione della serie che vede Lucaprotagonista La fortunata fiction della Rai con protagonista Lucanelle vesti del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Montalbano non Il commissario Montalbano salta una settimana: Zingaretti torna il 27 ... dal titolo 'La rete di protezione', non andrà in onda poiché al suo posto Rai1 trasmetterà il sesto ed ultimo appuntamento di Canzone Segreta. Montalbano tornerà quindi martedì 27, come annunciato ...

Il commissario Montalbano salta una settimana: Zingaretti torna il 27 Il commissario Montalbano, salta la replica di martedì prossimo: Luca Zingaretti torna in onda il 27 aprile E' tornato in onda mercoledì scorso Il ...

