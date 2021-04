LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: vanno via in dieci, si forma la prima fuga (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 Sembra essere andata via la fuga. dieci all’attacco: Edward Theuns (Trek – Segafredo), Julien Bernard (Trek – Segafredo), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Loïc Vliegen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Chad Haga(Team DSM), Ryan Gibbons (UAE-Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). 12.32 Primo passaggio sulla storica salita di questa corsa: il Cauberg. 12.30 Una decina di corridori provano ad andar via. 12.24 Italia che spesso è stata protagonista su queste strade, bei ricordi con Enrico Gasparotto, l’ultimo vincitore azzurro: ?? ???? ???, ?? ????… We won Amstel Gold ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37 Sembra essere andata via laall’attacco: Edward Theuns (Trek – Segafredo), Julien Bernard (Trek – Segafredo), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Loïc Vliegen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Chad Haga(Team DSM), Ryan Gibbons (UAE-Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). 12.32 Primo passaggio sulla storica salita di questa corsa: il Cauberg. 12.30 Una decina di corridori provano ad andar via. 12.24 Italia che spesso è stata protagonista su queste strade, bei ricordi con Enrico Gasparotto, l’ultimo vincitore azzurro: ?? ???? ???, ?? ????… We won...

