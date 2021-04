L’infortunio di Chiesa, Juventus nei guai: il calciatore costretto al cambio contro l’Atalanta (Di domenica 18 aprile 2021) L’infortunio di Federico Chiesa preoccupa la Juventus. Si sta giocando il big match della 31esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono in campo contro l’Atalanta in un vero e proprio scontro per la Champions League. La partita è scoppiettante, si registrano occasioni da una parte e dell’altra, a 30 minuti dal termine il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Al 58? tegola per la Juventus, infortunio per Chiesa. L’ex Fiorentina si sta confermando uno dei migliori dei bianconeri, ma è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto dentro Danilo. Lo stop non dovrebbe essere lungo, ma la situazione sarà più chiara nelle prossime ore. Juventus, i dubbi ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 aprile 2021)di Federicopreoccupa la. Si sta giocando il big match della 31esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono in campoin un vero e proprio sper la Champions League. La partita è scoppiettante, si registrano occasioni da una parte e dell’altra, a 30 minuti dal termine il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Al 58? tegola per la, infortunio per. L’ex Fiorentina si sta confermando uno dei migliori dei bianconeri, ma è statoa lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto dentro Danilo. Lo stop non dovrebbe essere lungo, ma la situazione sarà più chiara nelle prossime ore., i dubbi ...

