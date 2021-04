L’estate è alle porte | come preparare la nostra pelle all’abbronzatura

Leggi su velvetmag

(Di domenica 18 aprile 2021) Anche se in questi ultimi giorni nel nostro Paese sembra essere tornato l’inverno, la bella stagione è ormai veramente. Stiamo già sognando spiagge deserte, lunghe passeggiate sul lungomare e infiniti pic-nic con i nostri amici più chiari. Sperando che questa estate finalmente si potrà vivere con più spensieratezza, oggi abbiamo pensato di parlarvi dell’abbronzatura perfetta. Già, quanti di noi vorrebbero già avere ladi un colore ambrato e dall’aspetto più sano? Avere una bella abbronzatura tuttavia non dipende solo da quanto tempo si passa sotto il sole, ma da ciò che viene prima. Curare laprima dell’esposizione solare è infatti importantissimo per avere dei risultati ottimali durante. Per questo motivo oggi vorremmo consigliarvi dei validi metodi per ...