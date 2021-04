Lazio, Lucas Leiva ai saluti? Possibili ultime gare in biancoceleste (Di domenica 18 aprile 2021) Lucas Leiva potrebbe salutare la Lazio a fine stagione: ecco il possibile scenario a fine annata del centrocampista brasiliano Lucas Leiva medita l’addio a fine stagione: il centrocampista brasiliano, bloccato sempre da tanti problemi fisici, potrebbe giocare le sue ultime gare con la maglia biancoceleste. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Liverpool sta affrontando dei dubbi per quanto riguarda il suo futuro alla Lazio e al termine del campionato dovrà prendere una decisione. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021)potrebbe salutare laa fine stagione: ecco il possibile scenario a fine annata del centrocampista brasilianomedita l’addio a fine stagione: il centrocampista brasiliano, bloccato sempre da tanti problemi fisici, potrebbe giocare le suecon la maglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Liverpool sta affrontando dei dubbi per quanto riguarda il suo futuro allae al termine del campionato dovrà prendere una decisione. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

