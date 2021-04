Lazio - Benevento, i convocati di Inzaghi: ok Leiva (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Benevento (ore 15:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Confermato Lucas Leiva: il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA - Il tecnico della, Simone, ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro il(ore 15:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Confermato Lucas: il ...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - occhio_notizie : Sfida tra i fratelli Inzaghi, in cerca di punti per i propri obiettivi. Ecco probabili formazioni e dove vederla.… - sportli26181512 : Lazio-Benevento, i convocati di Inzaghi: ok Leiva: Il brasiliano c'è, pronto a giocare da titolare. Chiamato anche… - LazionewsEu : #LazioBenevento, i convocati di #Inzaghi: out #Caicedo (FOTO) #sslazio #forzalazio #lazionews #lazionewseu -