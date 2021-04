Giorgio Manna, il più giovane napoletano a esordire in A1 (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo oltre trent’anni un napoletano esordisce in Serie A1. A sedici anni e cinque mesi Giorgio Manna, promessa della pallacanestro italiana in forza alla Fortitudo Bologna, ha stabilito un nuovo record. Uno dei più giovani partenopei ad esordire nella più importante competizione cestistica nazionale. napoletano doc, del quartiere Pianura, ala piccola di 198 cm, è già inserito tra i migliori 2004 di Italia ed ha conquistato con sacrifici e lavoro la fiducia di coach Dalmonte. Inserito nel roster della prima squadra e convocato regolarmente da oltre un mese, ha collezionato a Venezia la sua prima presenza in campo della carriera in serie A. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo oltre trent’anni unesordisce in Serie A1. A sedici anni e cinque mesi, promessa della pallacanestro italiana in forza alla Fortitudo Bologna, ha stabilito un nuovo record. Uno dei più giovani partenopei adnella più importante competizione cestistica nazionale.doc, del quartiere Pianura, ala piccola di 198 cm, è già inserito tra i migliori 2004 di Italia ed ha conquistato con sacrifici e lavoro la fiducia di coach Dalmonte. Inserito nel roster della prima squadra e convocato regolarmente da oltre un mese, ha collezionato a Venezia la sua prima presenza in campo della carriera in serie A. L'articolo ilNapolista.

