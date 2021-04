Advertising

TV7Benevento : Covid: Tinagli, 'bene governo su riaperture, Pd chiede investimenti giovani, donne e Sud'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tinagli

SassariNotizie.com

... nel quale cita un'Analisi di vulnerabilità al. L'economia dell'area euro "dovrebbe vedere ...Bce alla Commissione Affari economici dell'Europarlamento presieduta dall'italiana Irene. "...'La crisi delha ampliato problemi che già c'erano. Noi del Pd cerchiamo di essere presenti sulle crisi ... Lo dichiara Irene, eurodeputato e vicesegretario del Partito Democratico, ad ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Il Partito democratico ha sempre detto che per riaprire bisogna accelerare sulla vaccinazione e riaprire in modo graduale e ragionato: il Governo sta prendendo questa stra ...Bce: "Campagna vaccinale cruciale per la ripresa". Coronavirus - Il vicepresidente De Guindos: "L'economia dell'eurozona dovrebbe vedere una forte ripresa nella seconda metà dell'anno" ...