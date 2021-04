Covid, Rezza sulle riaperture: «È un rischio. Le terapie intensive sono congestionate. Siamo pronti a intervenire subito» (Di domenica 18 aprile 2021) Le riaperture sono dietro l’angolo ma l’epidemia di Coronavirus è tutt’altro che sconfitta. Anche Giovanni Rezza, capo della Prevenzione del ministero alla Salute e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) del governo, ne è consapevole. «La diminuzione dei contagi è molto lenta», dice in un’intervista a Repubblica. «Abbiamo le terapie intensive ancora congestionate». Se le aperture dovessero creare ulteriori ulteriori problemi, assicura che gli esperti «sono pronti a ricorrere a un un sistema di allerta precoce che ci permette di intervenire subito». D’altronde, dice, un passo avanti si deve fare: «È legittimo che la politica trovi una sintesi tra indicazioni scientifiche e necessità economiche, dopodiché ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Ledietro l’angolo ma l’epidemia di Coronavirus è tutt’altro che sconfitta. Anche Giovanni, capo della Prevenzione del ministero alla Salute e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) del governo, ne è consapevole. «La diminuzione dei contagi è molto lenta», dice in un’intervista a Repubblica. «Abbiamo leancora». Se le aperture dovessero creare ulteriori ulteriori problemi, assicura che gli esperti «a ricorrere a un un sistema di allerta precoce che ci permette di». D’altronde, dice, un passo avanti si deve fare: «È legittimo che la politica trovi una sintesi tra indicazioni scientifiche e necessità economiche, dopodiché ...

