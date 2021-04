Covid: Premier Australia, nessuna fretta di riaprire confini (Di domenica 18 aprile 2021) L'Australia "non ha nessuna fretta" di aprire i suoi confini internazionali e mettere in pericolo i risultati positivi ottenuti nella lotta al coronavirus. Lo ha detto il primo ministro Scott Morrison ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) L'"non ha" di aprire i suoiinternazionali e mettere in pericolo i risultati positivi ottenuti nella lotta al coronavirus. Lo ha detto il primo ministro Scott Morrison ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Premier Covid: ristoratori a Città della Pieve, vogliamo riaprire ... dove il premier ha una casa, per riaccendere i riflettori sui temi della crisi che ha colpito il settore della ristorazione e del food in generale a causa dell'emergenza Covid. "Vogliamo date certe ...

Covid: Premier Australia, nessuna fretta di riaprire confini Con meno di 30.000 casi di Covid - 19 e 910 vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University, l'Australia è uno dei Paesi che ha avuto più successo nella gestione della pandemia. Soprattutto ...

Covid e riaperture, i ristoratori invitano Draghi a pranzo: sit-in enogastronomico sotto casa del premier ... la Repubblica Pass vaccinale europeo, ecco quando può arrivare (Adnkronos) - "Il passaporto vaccinale entrerà in vigore nello stesso momento dappertutto in Europa". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della tv all new ...

Spostamenti tra regioni e tra comuni: cosa cambia dal 26 aprile Sì agli spostamenti tra regioni gialle. Per le regioni arancioni e rosse serve il pass. Ecco cosa può cambiare per la mobilità tra comuni ...

