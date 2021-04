Covid: nel mondo oltre 3 mln di morti, superati i 140 mln di casi (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Sono oltre tre milioni le vittime del Coronavirus da inizio pandemia. Lo rende noto il sito della Johns Hopkins University. Il bilancio totale dei morti ammonta a 3.009.215 mentre i casi di contagio hanno raggiunto i 140.457.797. Negli Stati Uniti dall’inizio dell’emergenza si contano oltre 31 milioni di casi e 566.893 morti, in India oltre 14 milioni di casi e 175.649 morti mentre in Brasile si registrano oltre 13,9 mln di casi e 371.678 morti. Il terzo paese più colpito dal Covid per numero di morti è il Messico con 212.228 morti (oltre 2,3 mln i contagi). L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Sonotre milioni le vittime del Coronavirus da inizio pandemia. Lo rende noto il sito della Johns Hopkins University. Il bilancio totale deiammonta a 3.009.215 mentre idi contagio hanno raggiunto i 140.457.797. Negli Stati Uniti dall’inizio dell’emergenza si contano31 milioni die 566.893, in India14 milioni die 175.649mentre in Brasile si registrano13,9 mln die 371.678. Il terzo paese più colpito dalper numero diè il Messico con 212.2282,3 mln i contagi). L'articolo proviene da ...

