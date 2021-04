Covid: Napoli, controlli interforze nella zona dei ‘baretti’ (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocontrolli interforze nella zona dei ‘baretti’, a Napoli, tra via Caracciolo e via Partenope. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 159 persone sanzionandone due per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione, controllato 27 veicoli e contestato due violazioni al Codice della Strada; in via Caracciolo sono stati sanzionati due esercizi commerciali per occupazione di suolo pubblico. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodei, a, tra via Caracciolo e via Partenope. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 159 persone sanzionandone due per inottemperanza alle misure anti-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione, controllato 27 veicoli e contestato due violazioni al Codice della Strada; in via Caracciolo sono stati sanzionati due esercizi commerciali per occupazione di suolo pubblico. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su ...

