"Continua a non rispondere". Giletti inchioda Speranza, il ministro in fuga (Di domenica 18 aprile 2021) Massimo Giletti inchioda il ministro Roberto Speranza a Non è l'Arena, su La7, nella puntata del 18 aprile. In studio si parla del caso Zambon e dell'Oms e il conduttore, che da tempo cerca di parlare con il ministro della Salute per avere delle risposte lo attacca: "Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia, il proprio modo di essere. Cosa sta facendo? Continua a non risponder. Questa è la verità". Francesco Zambon, ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e autore del dossier pubblicato per 24 ore e poi fatto ritirare dall'Organizzazione mondiale della Sanità, da Giletti ha detto di non aver ricevuto alcuna telefonata da parte di Speranza. Zambon peraltro ha detto che secondo lui "l'Oms non dirà mai la verità ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) MassimoilRobertoa Non è l'Arena, su La7, nella puntata del 18 aprile. In studio si parla del caso Zambon e dell'Oms e il conduttore, che da tempo cerca di parlare con ildella Salute per avere delle risposte lo attacca: "Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia, il proprio modo di essere. Cosa sta facendo?a non risponder. Questa è la verità". Francesco Zambon, ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e autore del dossier pubblicato per 24 ore e poi fatto ritirare dall'Organizzazione mondiale della Sanità, daha detto di non aver ricevuto alcuna telefonata da parte di. Zambon peraltro ha detto che secondo lui "l'Oms non dirà mai la verità ...

Advertising

borghi_claudio : @AlaskaCOLGATE @iPresidente @realDonadelLuca No. Io sono uno dei pochi politici che ha argomentato e continua ad ar… - La7tv : #nonelarena Massimo Giletti al Ministro Speranza: 'Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia. Cosa sta fa… - ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e… - Simo07827689 : RT @OharaPina: Io veramente non vi capisco! Leggo: “M5S, uscite da questo governo!” E poi? Che succede? Andiamo all’opposizione e facciamo… - laetranger : @EntropicBazaar @_marcomontanari @Ingestibile79 Capisco quello che dici. Ed è vero. Non sto cercando di confutare c… -