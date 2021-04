Colleferro: due fermi per aggressione 17enne, colpito con un calcio anche mentre era a terra (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Prima i pugni al volto poi, una volta caduto a terra sbattendo la testa, è stato colpito anche un calcio. E’ questa la ricostruzione dell’aggressione ai danni di 17 anni avvenuta a Colleferro, nello stesso paese della provincia di Roma dove è stato brutalmente ucciso Willy Duarte Monteiro. La Polizia a poche ore dai fatti ha rintracciato e fermato due giovani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Prima i pugni al volto poi, una volta caduto asbattendo la testa, è statoun. E’ questa la ricostruzione dell’ai danni di 17 anni avvenuta a, nello stesso paese della provincia di Roma dove è stato brutalmente ucciso Willy Duarte Monteiro. La Polizia a poche ore dai fatti ha rintracciato e fermato due giovani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

