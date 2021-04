Classifica Mondiale costruttori F1 2021: Mercedes in testa con sette punti sulla Red Bull. Ferrari quarta a -26 (Di domenica 18 aprile 2021) La Mercedes resta in testa alla Classifica generale del Mondiale costruttori F1 al termine del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del campionato andata in scena sul circuito di Imola, con 60 punti, davanti alla Red Bull, seconda a quota 53, ed alla McLaren, terza a 41 davanti alla Ferrari, quarta a quota 34. Classifica Mondiale costruttori F1 2021 1 Mercedes 60 2 RED Bull RACING HONDA 53 3 MCLAREN Mercedes 414 Ferrari 34 5 ASTON MARTIN Mercedes 7 6 ALPHATAURI HONDA 6 7 ALPINE RENAULT 3 8 ALFA ROMEO RACING Ferrari 0 9 WILLIAMS ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Laresta inallagenerale delF1 al termine del GP di Emilia Romagna, seconda tappa del campionato andata in scena sul circuito di Imola, con 60, davanti alla Red, seconda a quota 53, ed alla McLaren, terza a 41 davanti allaa quota 34.F160 2 REDRACING HONDA 53 3 MCLAREN41434 5 ASTON MARTIN7 6 ALPHATAURI HONDA 6 7 ALPINE RENAULT 3 8 ALFA ROMEO RACING0 9 WILLIAMS ...

