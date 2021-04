Canoa slalom, De Gennaro e Bertoncelli staccano il pass per Tokyo 2020 (Di domenica 18 aprile 2021) Altri due pass olimpici per Tokyo 2020 per l’Italia della Canoa slalom. Sulle acque di Lubiana, in Slovenia, Giovanni De Gennaro (K1) e Marta Bertoncelli (C1) hanno prenotato il biglietto per i Giochi giapponesi conquistando rispettivamente un oro e un bronzo nella ECA Canoe slalom Cup di Tacen, ultima prova di selezione della Nazionale italia guidata da Daniele Molmenti. I due atleti del Gruppo Sportivo dei Carabinieri si aggiungono così a Stefanie Horn, che si è qualificata alle Olimpiasi la scorsa settimana del K1 femminile. Giovanni De Gennaro, classe 1992, affronterà la seconda Olimpiade della sua carriera dopo quella di Rio de Janeiro 2016, quando chiuse al settimo posto. Sarà invece esordio a cinque cerchi per la giovanissima ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Altri dueolimpici perper l’Italia della. Sulle acque di Lubiana, in Slovenia, Giovanni De(K1) e Marta(C1) hanno prenotato il biglietto per i Giochi giapponesi conquistando rispettivamente un oro e un bronzo nella ECA CanoeCup di Tacen, ultima prova di selezione della Nazionale italia guidata da Daniele Molmenti. I due atleti del Gruppo Sportivo dei Carabinieri si aggiungono così a Stefanie Horn, che si è qualificata alle Olimpiasi la scorsa settimana del K1 femminile. Giovanni De, classe 1992, affronterà la seconda Olimpiade della sua carriera dopo quella di Rio de Janeiro 2016, quando chiuse al settimo posto. Sarà invece esordio a cinque cerchi per la giovanissima ...

