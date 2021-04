Buon Compleanno Marisa Laurito | Lilli Gruber…

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021) …Claudio Cecchetto, Fernando Botero, Francesco Conconi, Roberto Carlos, Giuseppe Fanfani, Giorgio Piccolo, Paloma Picasso, Anna Maria Tatò, Sara Simeoni, Maria Grazia Rocchi, Nicoletta Braschi, Luis Miguel, Rivaldo, Alessandro Preziosi, Rocco Sabato, Marco Biagianti, Valon Behrami, Luigi Giorgi, Lorenzo Laverone, Luca Antei… Oggi 19 aprile compiono gli anni: Tatiana Farnese (T. Idonea), attrice; Angelo Nino Bongiovanni, ex giocatore di baseball e cestista; Pietro Giuseppe Grasso, giurista; Fernando Botero, pittore, scultore; Sergio d’Angelo, pittore; Ivo Faenzi, politico; Giuseppe Chiaretti, arcivescovo; Mario Raciti, pittore; Francesco Conconi, medico; Giancarlo Dondi, ex rugbista, dirigente; Antonino Gerbaudo, ex calciatore; Giancarlo Laurini, politico; Italo de Lorenzo, ex bobbista; Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore; Marina Ninchi, attrice; Luciano Angeleri, cantante, ...