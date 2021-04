Anastasi: 'Per i problemi di Catania serve confronto con il governo nazionale' (Di domenica 18 aprile 2021) In consiglio comunale ha tuonato chiedendo, a tutti, di 'non abbassare la tensione'. Ai nostri microfoni Sebastiano Anastasi, capogruppo di Grande Catania, spiega il senso del suo intervento: una ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 18 aprile 2021) In consiglio comunale ha tuonato chiedendo, a tutti, di 'non abbassare la tensione'. Ai nostri microfoni Sebastiano, capogruppo di Grande, spiega il senso del suo intervento: una ...

Advertising

Giusepp80113439 : @luca_anastasi Ciao Luca un'allegra domenica anche per te???????? - andreawo3y : @goal Per rendere più difficile la scelta, avrei aggiunto: Bettega P. Rossi Anastasi Hansen Cabrini Charles Causio… - Susanna03447691 : @luca_anastasi Grazie Luca, ricambio per te ?????? - alex63roy : RT @Nico6410: @ANNA62348499 @Leone09748724 @alex63roy @Dida_ti @Cherol86 @Rossy4618 @luca_anastasi @djsabbs Anna , caffe per tutti ho prepa… - Nico6410 : @ANNA62348499 @Leone09748724 @alex63roy @Dida_ti @Cherol86 @Rossy4618 @luca_anastasi @djsabbs Anna , caffe per tutt… -