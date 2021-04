Volley femminile, Paola Egonu record di punti in una partita di Serie A! La Pantera ne mette 47 e si supera (Di domenica 18 aprile 2021) Paola Egonu ha realizzato il record assoluto di punti in una singola partita della Serie A di Volley femminile (computando sia A1 che A2). L’opposto di Conegliano ha infatti messo a segno 47 punti nella già storica gara-1 della Finale Scudetto vinta per 3-2 contro Novara. La fuoriclasse si è letteralmente esaltata in questa prima partita della Serie che assegna il tricolore e ha trascinato le compagne verso la vittoria più difficile delle 62 consecutive conquistate nell’ultimo anno e mezzo. Questi i numeri della 19enne nella sua partita da record: 47 punti, di cui 7 muri e 1 ace, 59% in attacco (9 errori, 3 murate subite, 39 punti su ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)ha realizzato ilassoluto diin una singoladellaA di(computando sia A1 che A2). L’opposto di Conegliano ha infatti messo a segno 47nella già storica gara-1 della Finale Scudetto vinta per 3-2 contro Novara. La fuoriclasse si è letteralmente esaltata in questa primadellache assegna il tricolore e ha trascinato le compagne verso la vittoria più difficile delle 62 consecutive conquistate nell’ultimo anno e mezzo. Questi i numeri della 19enne nella suada: 47, di cui 7 muri e 1 ace, 59% in attacco (9 errori, 3 murate subite, 39su ...

