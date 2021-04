Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 16:10 (Di sabato 17 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno emergenza covid dal 26 aprile si ricomincia all’aperto ristoranti e bar ma resta il coprifuoco alle 22 ci si potrà spostare tra le regioni ma con un passo sul modello del Green Fastweb per quelle a zona rossa e per partecipare a determinati eventi gli studenti tornano in presenza tranne che in zona rossa regole precise per il ritorno nei teatri cinema e musei si può anche tornare a giocare a calcetto al primo maggio fino a 1000 presenze negli Stati il primo giugno al via le palestre dal primo luglio si potranno riorganizzare le fiere dal 15 maggio in funzione stabilimenti balneari e piscine scoperte e i titoli delle case farmaceutiche produttrici di vaccini continuano a oscillare con l’altalena delle Notizie sui relativi prodotti ma moderno e fai per volano in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno emergenza covid dal 26 aprile si ricomincia all’aperto ristoranti e bar ma resta il coprifuoco alle 22 ci si potrà spostare tra le regioni ma con un passo sul modello del Green Fastweb per quelle a zona rossa e per partecipare a determinati eventi gli studenti tornano in presenza tranne che in zona rossa regole precise per il ritorno nei teatri cinema e musei si può anche tornare a giocare a calcetto al primo maggio fino a 1000 presenze negli Stati il primo giugno al via le palestre dal primo luglio si potranno riorganizzare le fiere dal 15 maggio in funzione stabilimenti balneari e piscine scoperte e i titoli delle case farmaceutiche produttrici di vaccini continuano a oscillare con l’altalena dellesui relativi prodotti ma moderno e fai per volano in ...

