Tutti in coda al Polaris tra anticipi e ritardi (Di sabato 17 aprile 2021) di Gualfrido Galimberti Tante aspettative, tante persone vaccinate. Inevitabilmente anche qualche disagio. È partita ieri mattina la somministrazione delle dosi al Polaris, l'hub più grande di tutta ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) di Gualfrido Galimberti Tante aspettative, tante persone vaccinate. Inevitabilmente anche qualche disagio. È partita ieri mattina la somministrazione delle dosi al, l'hub più grande di tutta ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Chi rifiuta il #vaccino va in coda ma io invito a vaccinarsi perché tutti i vaccini sono efficaci e sicuri'. Lo… - pfmajorino : Ore di coda nei centri vaccinali lombardi (ovvio: non in tutti). Ma questi cittadini dopo tutti sti mesi di annunci… - Silvana35366131 : RT @GeMa7799: La minaccia di Speranza per chi rifiuta il vaccino AstraZeneca: si finisce in coda... Speranzain conferenza stampa accanto a… - benzinazero : RT @CarloRagaglini: @marcolatini19 @MercurioPsi @AndyLasa @EnricoStefano @Andrea0606061 Si ma sono tutte ciclabili senza capo ne coda. Il c… - isladecoco7 : RT @GeMa7799: La minaccia di Speranza per chi rifiuta il vaccino AstraZeneca: si finisce in coda... Speranzain conferenza stampa accanto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti coda Tutti in coda al Polaris tra anticipi e ritardi Un minimo di coda, tutto sommato scorrevole. Nella struttura c'erano il personale amministrativo, una squadra di 7 medici e una quindicina di infermieri. In funzione 10 delle 20 linee allestite al ...

Vaccini Italia: a che punto siamo? Il report in Pdf regione per regione ... in conferenza stampa sulle riaperture insieme al premier Mario Draghi, avverte: "Chi rifiuterà di farsi il vaccino andrà in coda a tutti gli altri". L'obiettivo del governo è di vaccinare entro ...

Covid, Draghi: “Dal 26 aprile torna la zona gialla. Riaprono scuole a attività all’aperto. Dal primo maggio in zona gialle si torna negli stadi con massimo mille persone, dal 15 maggio via alle piscine all’aperto. Dal 1 giugno sì alle palestre e dal 1 luglio le fiere. Superiori al via al 10 ...

Tutti in coda al Polaris tra anticipi e ritardi Nella mattina del debutto per il nuovo hub, anziani in fila già alle 6 con la convocazione 3 ore dopo. Poi è il servizio a rallentare ...

Un minimo di, tutto sommato scorrevole. Nella struttura c'erano il personale amministrativo, una squadra di 7 medici e una quindicina di infermieri. In funzione 10 delle 20 linee allestite al ...... in conferenza stampa sulle riaperture insieme al premier Mario Draghi, avverte: "Chi rifiuterà di farsi il vaccino andrà ingli altri". L'obiettivo del governo è di vaccinare entro ...Dal primo maggio in zona gialle si torna negli stadi con massimo mille persone, dal 15 maggio via alle piscine all’aperto. Dal 1 giugno sì alle palestre e dal 1 luglio le fiere. Superiori al via al 10 ...Nella mattina del debutto per il nuovo hub, anziani in fila già alle 6 con la convocazione 3 ore dopo. Poi è il servizio a rallentare ...