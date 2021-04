Storia di un uomo e del suo vino (Di sabato 17 aprile 2021) “È lui, è lui” dice trattenendo l’emozione Luigi Veronelli “è proprio Giacomo”, nel calice degustato dal grande scrittore del vino una Barbera d’Asti di Braida. “Giacomo Bologna, Rocchetta Tanaro, Asti”, si presenta così il produttore astigiano all’inizio del docufilm “Il re del mosto, ovvero l’uomo che inventò la Barbera” di Giulia Graglia e Matteo Codrino. Un racconto con interviste ed immagini amatoriali di repertorio che ci consegnano con poesia ed eleganza la grande ed istrionica figura di Giacomo Bologna. 1961. È la prima annata imbottigliata da Giacomo Bologna. La Monella, era il nome che il padre Giuseppe, chiamato Braida, scriveva sulle botti contenenti la Barbera più scalpitante. “Riservate a questo vino una fine degna della sua nascita” c’era scritto in etichetta sulle prime bottiglie. Barbera d’Asti in purezza coltivato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) “È lui, è lui” dice trattenendo l’emozione Luigi Veronelli “è proprio Giacomo”, nel calice degustato dal grande scrittore deluna Barbera d’Asti di Braida. “Giacomo Bologna, Rocchetta Tanaro, Asti”, si presenta così il produttore astigiano all’inizio del docufilm “Il re del mosto, ovvero l’che inventò la Barbera” di Giulia Graglia e Matteo Codrino. Un racconto con interviste ed immagini amatoriali di repertorio che ci consegnano con poesia ed eleganza la grande ed istrionica figura di Giacomo Bologna. 1961. È la prima annata imbottigliata da Giacomo Bologna. La Monella, era il nome che il padre Giuseppe, chiamato Braida, scriveva sulle botti contenenti la Barbera più scalpitante. “Riservate a questouna fine degna della sua nascita” c’era scritto in etichetta sulle prime bottiglie. Barbera d’Asti in purezza coltivato ...

