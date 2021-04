Stasera in tv, oggi 17 aprile 2021: Sotto copertura e Amici (Di sabato 17 aprile 2021) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 17 aprile 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 17 aprile 2021 La programmazione della serata di sabato 17 aprile 2021 è ampia. Su Rai1 va in onda «Sotto copertura», mentre Canale 5 propone la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 c'è Rex - Un cucciolo a palazzo. In alternativa, Rai3 propone un'interessante documentario: Città segrete - Napoli. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 aprile 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 17abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 17La programmazione della serata di sabato 17è ampia. Su Rai1 va in onda «», mentre Canale 5 propone la quinta puntata del serale didi Maria De Filippi. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 c'è Rex - Un cucciolo a palazzo. In alternativa, Rai3 propone un'interessante documentario: Città segrete - Napoli. Cosa guardarein tv?...

