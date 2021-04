Scontro fra auto e bici a Baraccone: la vittima è un ciclista di settant'anni (Di sabato 17 aprile 2021) CASTAGNITO Non c'è stato nulla da fare per il ciclista, un settantenne nativo di Alba, deceduto, poco dopo le 14 di oggi (sabato 17 aprile) nell'urto frontale con un'auto in fase di sorpasso. L'... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 17 aprile 2021) CASTAGNITO Non c'è stato nulla da fare per il, unenne nativo di Alba, deceduto, poco dopo le 14 di oggi (sabato 17 aprile) nell'urto frontale con un'in fase di sorpasso. L'...

Gattuso: "Il Como merita la vittoria del campionato" ... visto che il match sarà disputato a pochi giorni di distanza dallo scontro diretto del giorno 25 ... L'allenatore, al di là del discorso sulla sfida fra Pro Vercelli e Pontedera, ha prima di tutto fatto ...

Violento scontro fra due auto Ragazzo ricoverato a Siena La Nazione PartyPoker Super High Roller Live: Badziakouski vs Mateos, un’eliminazione evitabile? Analizziamo una mano disputata al Super High Roller live organizzato da PartyPoker a Nottingham tra Adrian Mateos e Mikita Badziakouski ...

Diretta Pordenone-Frosinone alle 18, probabili formazioni. Dove vederla in tv PORDENONE - Scontro salvezza fra Pordenone e Frosinone: i laziali precedono i friulani per 40 a 37 punti ed entrambe stanno cercando di risollevarsi per uscire quanto prima dalla zona playout, specie ...

