Sassuolo-Fiorentina | i 24 convocati di De Zerbi | presenti Berardi e Locatelli | out Caputo

(Di sabato 17 aprile 2021) Roberto Deha stilato una lista di 24, in vista di, incontro valevole per la trentunesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore neroverde dovrà fare a meno di, Romagna e Ayhan, sebbene usufruirà dei rientri die Defrel. Incontro di campionato complesso per gli emiliani, i quali tenteranno di proseguire sulla strada imboccata a inizio stagione: calcio rapido, propositivo, qualitativamente apprezzabile. Di seguito i 24 calciatori chiamati in causa dal tecnico italiano DePORTIERI – Consigli, Pegolo, Turati. DIFENSORI – Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan CENTROCAMPISTI – Bourabia, ...

Ecco i convocati delper la sfida in programma alle ore 18.00 con la: c'è a sorpresa Locatelli Il tecnico delRoberto De Zerbi ha diramato i convocati per la sfida di oggi con la: confermato Berardi come previsto, manca ancora Caputo. A ...PRONOSTICI SERIE A:Esaminando i pronostici di Serie A , approfondiamo le quote che la Snai concede per la sfida tra, match che vede proprio gli emiliani favoriti alla vigilia ...Continua la rubrica ‘Formazione a confronto’ sui vari quotidiani. Chi azzecca la formazione della Fiorentina? Prosegue la rubrica di Fiorentina.it, ‘Formazione a confronto’ sui vari quotidiani.Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per Sassuolo-Fiorentina, in programma stasera alle 18 al Mapei Stadium. Sono 24 i giocatori in lista per il match contro la Viola, che vedrà tre lie ...