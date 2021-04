Sampdoria-Verona oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Il Verona fa visita alla Sampdoria nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre, di fatto, hanno già ipotecato la salvezza e stazionano a metà classifica, divise da soli 5 punti. Gli ospiti vogliono ottenere i tre punti per tentare di prevalere nella mini lotta per l’ottavo posto con il Sassuolo. Tanta voglia di fare bene anche per i padroni di casa, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di sabato 17 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ilfa visita allanel match valevole per la trentunesima giornata di. Le due squadre, di fatto, hanno già ipotecato la salvezza e stazionano a metà classifica, divise da soli 5 punti. Gli ospiti vogliono ottenere i tre punti per tentare di prevalere nella mini lotta per l’ottavo posto con il Sassuolo. Tanta voglia di fare bene anche per i padroni di casa, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di sabato 17 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA, oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Verona Diretta Sampdoria - Verona ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Il Verona è squadra caparbia e tenace, che ha attraversato un momento non fortunato, ma giocano diretti e daranno battaglia ". Claudio Ranieri ha presentato così la sfida casalinga contro l'Hellas di ...

Serie A, il programma della 31a giornata: apre Crotone - Udinese La 31a giornata di Serie A si apre con parecchi anticipi del sabato tra i quali ci sono Crotone - Udinese e Sampdoria - Verona. Domenica spazio a due big match: la Juventus va nel campo dell'Atalanta, mentre il Napoli ospita l'Inter. IL PROGRAMMA Sabato 17 aprile Crotone - Udinese: ore 15.00 Sampdoria - ...

Napoli - Inter match clou nei pronostici di scommesse Gioconewsplayer per la 31esima di Serie A Torna la Serie A con un turno assai decisivo e molto ravvicinato visto che mercoledì si gioca il turno infrasettimanale.

