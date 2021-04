Sampdoria | Jankto | «Grazie al mio gol ci abbiamo creduto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 aprile 2021) Jakub, centrocampista della, ha parlato ai microfoni del club blucerchiato al termine del match con il Verona Jakub, centrocampista dellae autore del gol del pareggio contro il Verona, ha parlato ai microfoni del club blucerchiato al termine del match. Le sue dichiarazioni. SPERANZA – «al mio golavuto subito la motivazione di crederci. Certo avremmo potuto farne altri, compreso io. Non è andata proprio così però. Per esempio, sull’uscita di Silvestri io ero abbastanza vicino, volevo fare lo scavino ma dovevo fare meglio. Occasione clamorosa. Ad ogni modo per me è importante segnare, ma lo è ancora di più segnare e far vincere la squadra». OBIETTIVO – «Nel primo tempo non è andata benissimo, non volevamo partire così. Lazovic ...