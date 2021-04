Ricominciare a vivere lavorando Dall' estero

Leggi su panorama

(Di sabato 17 aprile 2021) Naufragare in un dolce stereotipo: scrivere un documento spiando il mare dal terrazzo o da sotto l'ombrellone, con un bicchiere ghiacciato come compagno e le onde in sottofondo. Più che distanziati,isolati, connessi per forza, almeno senza le manette strette del lockdown. In alternativa, finire una presentazione davanti a un bosco in una baita, al confine di un sentiero di montagna; partecipare a una videochiamata con il solito muro per scenografia, però invasi dal verde o'azzurro della finestra di fronte. E alla mattina presto, al tramonto, nelle pause, esplorare, correre, nuotare, perdersi con la certezza di essersi ritrovati. È un pensiero stupendo, nasce un poco viaggiando. Non tra mesi, con la calura benedetta dell'estate. Da realizzare subito, adesso, trasformandosi in nomadi digitali provvisori, transfughi ...