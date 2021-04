Riaprire progressivamente tutto | in sicurezza | per tutti

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 17 aprile 2021) di Enzo Luciano* E’ un impegno che ciascuno deve garantire, in questo momento. Sindaci, consiglieri ed amministratori locali, responsabili e militanti di partito, a vario titolo impegnati in ruoli istituzionali, devono assumersi, in queste settimane, l’onere di proseguire nella continua attività di ascolto e sostegno in favore di tutte le categorie economiche, con particolare riguardo per quelle maggiormente colpite dalla tremenda crisi innescata dal Covid-19. Dopo oltre un anno di battaglie contro questo nemico subdolo, è delevidente che la guerra contro il Covid-19 ha logorato. Ma proprio ora non dobbiamo cedere, la pandemia si può sconfiggere, sempreché si preveda un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale di massa, con il rispetto rigoroso delle norme di(mascherine, igiene personale, distanze ...