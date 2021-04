Oscar 2021: tutti i passati red carpet delle attrici in nomination (Di sabato 17 aprile 2021) Le più attese, ammirate e fotografate, il prossimo 25 aprile (per noi, in Italia, sarà la mattina del 26) saranno loro: le attrici nominate alla statuetta più ambita dal gotha del cinema hollywoodiano e mondiale, nelle categorie di miglior protagonista e non dello scorso anno. In lizza troveremo così veterane degli Academy Awards che hanno già trionfato in passato, come Viola Davis, Frances McDormand e Olivia Coleman, esordienti alla loro primissima candidatura come Andra Day, Vanessa Kirby, Maria Bakalova e Amanda Seyfried, ma anche eterne promesse in attesa della consacrazione definitiva, come Carey Mulligan, leggende del cinema contemporaneo che inspiegabilmente non si sono ancora aggiudicate la statuetta (vero Glenn Close?) e fuoriclasse inattese come Yoon Yeo-jeong. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 aprile 2021) Le più attese, ammirate e fotografate, il prossimo 25 aprile (per noi, in Italia, sarà la mattina del 26) saranno loro: le attrici nominate alla statuetta più ambita dal gotha del cinema hollywoodiano e mondiale, nelle categorie di miglior protagonista e non dello scorso anno. In lizza troveremo così veterane degli Academy Awards che hanno già trionfato in passato, come Viola Davis, Frances McDormand e Olivia Coleman, esordienti alla loro primissima candidatura come Andra Day, Vanessa Kirby, Maria Bakalova e Amanda Seyfried, ma anche eterne promesse in attesa della consacrazione definitiva, come Carey Mulligan, leggende del cinema contemporaneo che inspiegabilmente non si sono ancora aggiudicate la statuetta (vero Glenn Close?) e fuoriclasse inattese come Yoon Yeo-jeong.

Oscar 2021: tutti i passati red carpet delle attrici in nomination Il 25 aprile si contenderanno gli Oscar come migliori attrici dell'anno. Le 10 divine della notte degli Academy Awards sono pronte a sfoderare i loro abiti più belli tenuti in serbo per la grande occa ...

