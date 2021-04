LIVE – Vibonese-Avellino 1-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 17 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaseiesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da una sola vittoria nelle ultime ventuno gare, hanno un disperato bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout; i campani, dal canto loro, arrivano da tre successi nelle ultime cinque e vogliono consolidare il secondo posto. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 17 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-0 46? – Si ricomincia! FINE PRIMO TEMPO ...

di Claudio Franceschini) Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: crisi Carrarese, Palermo ...30, nello specifico Ravenna Perugia per il girone B eAvellino per il girone C. Prima di ...... Ravenna Perugia infatti sta ormai davvero per cominciare! Diretta/Avellino (risultato 0 -... Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: il Ravenna spera,score DIRETTA RAVENNA PERUGIA: ...L’Avellino cerca di fare l’ultimo step per ottenere la matematica certezza del secondo posto; la Vibonese è invece alla ricerca di punti per allontanare il più possibile la zona bassa della classifica ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score degli anticipi della 36^ giornata. Sabato 17 aprile si giocano Ravenna Perugia e Vibonese Avellino.