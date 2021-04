LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: iniziate le qualifiche, si fa sul serio! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 14.02 Per ora attendono tutti gli altri team. 14.01 Subito in pista le Haas di Mazepin e Mick Schumacher. Vedremo se anche oggi il russo incapperà in un testacoda… 14.00 SEMAFORO VERDE! iniziate le qualifiche! Cielo nuvoloso a Imola, ma non dovrebbe piovere. Anche se un’oretta fa qualche goccia è caduta. 13.56 Per Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) l’obiettivo principale è superare la Q1. Raggiungere la Q3 sarebbe un sogno. 13.55 Sarà duello Mercedes-Verstappen per la pole. Per la Ferrari l’obiettivo massimo sembra la seconda fila, ma chissà che Charles Leclerc non riesca a stupirci… 13.54 Si disputeranno tre turni di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 14.02 Per ora attendono tutti gli altri team. 14.01 Subito in pista le Haas di Mazepin e Mick Schumacher. Vedremo se anche oggi il russo incapperà in un testacoda… 14.00 SEMAFORO VERDE!le! Cielo nuvoloso a, ma non dovrebbe piovere. Anche se un’oretta fa qualche goccia è caduta. 13.56 Per Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) l’obiettivo principale è superare la Q1. Raggiungere la Q3 sarebbe un sogno. 13.55 Sarà duello Mercedes-Verstappen per la pole. Per la Ferrari l’obiettivo massimo sembra la seconda fila, ma chissà che Charles Leclerc non riesca a stupirci… 13.54 Si disputeranno tre turni di ...

