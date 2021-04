Lewis Hamilton in pole, Leclerc quarto. “Giornata grandiosa” (Di sabato 17 aprile 2021) Lewis Hamilton conquista la seconda pole position stagionale nel Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il pilota della Mercedes fa segnare il giro più veloce nelle qualifiche, in 1'14"411. Assieme a lui c'è la Red Bull di Sergio Perez a condividere la prima fila, con un distacco di 35 millesimi. In seconda fila l'altra Red Bull di Max Verstappen, a 87 millesimi dalla testa. La Ferrari si piazza quarta in qualifica con Charles Leclerc (+0"329).Valtteri Bottas è ottavo, mentre è stato cancellato il secondo tempo provvisorio di Lando Norris (McLaren), che quindi partirà dalla settima casella dietro a Daniel Ricciardo. Quinto crono di Pierre Gasly con Esteban Ocon (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin) a chiudere la top-10. Eliminato in Q2 Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari rimane fuori per 61 millesimi, essendo costretto ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 aprile 2021)conquista la secondaposition stagionale nel Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il pilota della Mercedes fa segnare il giro più veloce nelle qualifiche, in 1'14"411. Assieme a lui c'è la Red Bull di Sergio Perez a condividere la prima fila, con un distacco di 35 millesimi. In seconda fila l'altra Red Bull di Max Verstappen, a 87 millesimi dalla testa. La Ferrari si piazza quarta in qualifica con Charles(+0"329).Valtteri Bottas è ottavo, mentre è stato cancellato il secondo tempo provvisorio di Lando Norris (McLaren), che quindi partirà dalla settima casella dietro a Daniel Ricciardo. Quinto crono di Pierre Gasly con Esteban Ocon (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin) a chiudere la top-10. Eliminato in Q2 Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari rimane fuori per 61 millesimi, essendo costretto ...

Advertising

nontransigo : RT @mart16na: Come se lewis hamilton avesse bisogno di scrivere il proprio lavoro nella bio per essere riconosciuto - leeyumscuddles : RT @hazzassmile: Lewis Hamilton è una di quelle poche persone che avrà sempre tutto il mio rispetto e la mia stima. Come pilota e come pers… - hazzassmile : Lewis Hamilton è una di quelle poche persone che avrà sempre tutto il mio rispetto e la mia stima. Come pilota e co… - mart16na : Come se lewis hamilton avesse bisogno di scrivere il proprio lavoro nella bio per essere riconosciuto - accioblvck : RT @DaddariosWho: Lewis Hamilton ragazzi. Che pilota pazzesco. Non ce n'è per nessuno, spiace per gli altri. Novantanovesima pole positio… -