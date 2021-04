La NASA sceglie SpaceX per tornare sulla Luna (Di sabato 17 aprile 2021) Con un colpo di scena degno di un thriller, la NASA ha selezionato soltanto la SpaceX per il sistema di atterraggio Lunare. Sarà quindi la Starship Lunare a riportare gli esseri umani sulla superficie selenica. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 17 aprile 2021) Con un colpo di scena degno di un thriller, laha selezionato soltanto laper il sistema di atterraggiore. Sarà quindi la Starshipre a riportare gli esseri umanisuperficie selenica.

Ultime Notizie dalla rete : NASA sceglie La Nasa sceglie Space X per il prossimo viaggio sulla Luna Il contratto con la Nasa segna un'altra grande vittoria per Space X che "sale così al vertice delle compagnie aerospaziali della nazione e si conferma come uno dei partner più fidati dell'agenzia ...

La Nasa sceglie Space X per la prossima missione sulla luna La Nasa ha annunciato di aver scelto Space X per la sua prossima missione sulla Luna. La societa' aerospaziale di Elon Musk ha vinto un contratto da 2,9 miliardi di dollari per costruire la navicella che ...

Elon Musk conquista la Luna, la Nasa sceglie SpaceX per riportare gli astronauti sul satellite: "Una nuova era" NEW YORK - Elon Musk ha vinto la battaglia tra miliardari per la conquista della Luna. In attesa che un giorno SpaceX, l'azienda spaziale di Musk, porti gli astronauti su Marte grazie al super razzo S ...

Elon Musk conquista la Luna, la Nasa sceglie SpaceX per riportare astronauti sul satellite: "Una nuova era" L’agenzia spaziale americana ha annunciato un accordo da 2,9 miliardi di dollari per la prossima missione: il super razzo Starship dovrà fare da ...

