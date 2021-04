La NASA ha scelto l’astronave Starship di SpaceX per il suo prossimo allunaggio (Di sabato 17 aprile 2021) Venerdì la NASA ha assegnato a SpaceX di Elon Musk un contratto dal valore di 2,9 miliardi di dollari per l’utilizzo dell’astronave Starship come mezzo per il suo prossimo allunaggio. La NASA contribuirà a finanziare SpaceX nello sviluppo del mezzo Leggi su ilpost (Di sabato 17 aprile 2021) Venerdì laha assegnato adi Elon Musk un contratto dal valore di 2,9 miliardi di dollari per l’utilizzo delcome mezzo per il suo. Lacontribuirà a finanziarenello sviluppo del mezzo

