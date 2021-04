(Di sabato 17 aprile 2021) L'de Lail 16 aprile 2021 all'età di 84 anni: era noto per aver interpretato ilIt nelle prime due stagioni della serie tv. La star de Laa 84 anni il 16 aprile 2021.era nato in Italia ed era noto per aver interpretato il pelosissimo ed enigmaticoIt nelle prime due stagioni del telefilm anni '60. La notizia della morte di, interprete delIt ne La, è stata annunciata da Gil Gerard attraverso il suo profilo Twitter. Il compagno di set di ...

fanpage : Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - TassoniPatrizia : È violato in cielo Felix Silla, il mitico cugino Itt della famiglia Addams!!!!!! ?????????? Rip, Felix!!!! E grazie per… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La famiglia Addams, è morto il Cugino It: addio all'attore Felix Silla - pbrex668 : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - sissiisissi2 : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams -

Felix Silla è morto. Un altro lutto ha colpito il mondo del cinema in queste ore con la morte dell'attore americano conosciuto per la sua interpretazione nella serie tv de Ladel famoso Cugino Itt . A darne notizia è stato l'amico e collega Gil Gerard che con lui aveva recitato proprio negli anni '80. A quanto pare la morte non è arrivata per cause naturali ...La serie composta di appena 28 numeri in originale è un folle mix fra Lovercraft, l'universo dei mostri classici della Universal, pellicole come Voglia di Vincere e la. Insomma una ...L'attore de La famiglia Addams Felix Silla è morto il 16 aprile 2021 all'età di 84 anni: era noto per aver interpretato il Cugino It nelle prime due stagioni della serie tv. La star de La famiglia Add ...L'attore che ha interpretato Cugino Itt nella serie live-action degli anni Sessanta sulla Famiglia Addams si è spento a 84 anni ...