Ora è una stella in costante ascesa: si è preso il Chelsea e anche il centrocampo della Nazionale italiana , ma gli inizi della carriera di Jorginho non sono stati proprio rose e fiori. L'ex Napoli si è confidato in un'intervista al Daily Mail, raccontando alcuni momenti bui della sua vita personale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho gli Jorginho, gli inizi con i monaci a Verona: 'Volevo solo mollare' Ora è una stella in costante ascesa: si è preso il Chelsea e anche il centrocampo della Nazionale italiana , ma gli inizi della carriera di Jorginho non sono stati proprio rose e fiori. L'ex Napoli si è confidato in un'intervista al Daily Mail, raccontando alcuni momenti bui della sua vita personale e ...

Champions League, sono solo 5 gli italiani in attività ad averla vinta Commenta per primo La Champions League entra nel vivo. Senza italiane, ma con qualche italiano: Verratti , Kean e Florenzi al Psg , Jorginho ed Emerson Palmieri al Chelsea . Ma sapete quanti sono gli italiani in attività ad aver vinto la Champions? Sono 5. Due che l'hanno vinta nel 2010 e tre nel 2007: Santon e Balotelli con l'...

Jorginho: “Volevo smettere di giocare, ho chiamato mia madre piangendo ma lei mi ha detto di non tornare” Ora è una stella del Chelsea e dell'Italia, ma la carriera di Jorginho non è stata semplice come ci si potrebbe aspettare. Lo racconta lui stesso spiegando anche di come, quando era appena un ragazzo, ...

