Il figlio di Grillo si difende: «Sesso consenziente». I pm: «La ragazza costretta a bere e stuprata» (Di sabato 17 aprile 2021) Si conferma un’inchiesta blindatissima quella a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, accusato insieme a tre amici di stupro di gruppo. Giovedì il rampollo del fondatore del M5S è stato interrogato dai magistrati di Tempio Pausania, che indagano sulla violenza sessuale che si sarebbe consumata ai danni di una ragazza di 19 anni italo-svedese la notte del 16 luglio 2019 nella casa di Grillo in Costa Smeralda. Nulla, però, è trapelato dell’interrogatorio se non che a richiederlo è stato la difesa, che è stato «lungo e difficile», come appreso dall’Adnkronos, e che Grillo junior continua a dirsi innocente. La tesi degli accusati è che i rapporti sessuali furono consenzienti. I pm, invece, sembrano sempre più convinti del fatto che si trattò di «violenza sessuale di gruppo». E, proprio in queste ore, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021) Si conferma un’inchiesta blindatissima quella a carico di Cirodi Beppe, accusato insieme a tre amici di stupro di gruppo. Giovedì il rampollo del fondatore del M5S è stato interrogato dai magistrati di Tempio Pausania, che indagano sulla violenza sessuale che si sarebbe consumata ai danni di unadi 19 anni italo-svedese la notte del 16 luglio 2019 nella casa diin Costa Smeralda. Nulla, però, è trapelato dell’interrogatorio se non che a richiederlo è stato la difesa, che è stato «lungo e difficile», come appreso dall’Adnkronos, e chejunior continua a dirsi innocente. La tesi degli accusati è che i rapporti sessuali furono consenzienti. I pm, invece, sembrano sempre più convinti del fatto che si trattò di «violenza sessuale di gruppo». E, proprio in queste ore, ...

repubblica : Grillo, atto di accusa dei pm al figlio: 'Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali' - mattinodinapoli : Grillo, figlio accusato di stupro. Procura: «Ragazza tenuta per i capelli e costretta a rapporti» Lui: «Fu consenzi… - Arabafe : RT @repubblica: Grillo, atto di accusa dei pm al figlio: 'Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali' - trym81 : @repubblica La responsabilità penale è personale. Quindi, chissenefrega se è il figlio di Grillo? Perché mettere le… - raspa90 : RT @repubblica: Grillo, atto di accusa dei pm al figlio: 'Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali' -