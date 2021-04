Il cronoprogramma della riaperture | le date e le regole della ripartenza in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia”, ha detto il premier Draghi nell’annunciare che l’è pronta per le. Un programma scandito da 5specifiche in cui gradualmente sarà dato modo agli esercenti di tornare a lavoro e alle persone di riappropriarsi di alcuni spazi negati dalleanticovid imposte fino a questo momento. A fini puramente informativi è bene schematizzare questi traguardi e cosa e come cambieranno le cose a partire dal 26 aprile. E’ proprio questa, infatti, la data che inaugurerà la fase di riapertura dell’. 26 Aprile: Nelle zone gialle del Paese - dal 26 aprile e per tutto il mese di maggio - si potrà pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni ...