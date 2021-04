I cani antiveleno dei Carabinieri tra i protagonisti in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 17 aprile 2021) In onda domenica 18 aprile alle 10.55 su Rete4 una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” con l’On. Brambilla Lavorano in libertà, senza guinzaglio né museruola, e il loro fiuto salva molte vite segnalando bocconi avvelenati, carcasse infette, proiettili dispersi nell’ambiente. Diamo il benvenuto aidell’Unità cinofiladel Nucleo dei, ospiti d’onore della prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4: l’unico format pensato per trovar casa agli animali abbandonati, che sempre e comunque, con i suoi servizi d’attualità e le sue rubriche, si mette “dalla loro parte”. In questa puntata, conosceremo il bel ...