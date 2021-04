Giro di Turchia 2021: Jasper Philipsen trova la doppietta in volata, quinto Vincenzo Albanese (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva la doppietta per Jasper Philipsen al Giro di Turchia 2021. Il belga dell’Alpecin-Fenix trova il secondo successo consecutivo in volata imponendosi nella settima frazione con traguardo in quel di Turgutreis. Ottavo successo della carriera per il giovane classe 1998. Nella prima fase di gara il grande protagonista è stato il vento. Forti raffiche laterali che hanno spezzato il gruppo in più tronconi, con la fuga della prima ora che ovviamente non è riuscita a partire. Sui lunghi rettilinei turchi poi il plotone si è andato a ricompattare, rallentando l’andatura. Importante il traguardo volante nel quale è riuscita a centrare il colpaccio l’Alpecin-Fenix: eccellente l’azione di squadra per lanciare Jay Vine che ha guadagnato secondi importanti in ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva laperaldi. Il belga dell’Alpecin-Fenixil secondo successo consecutivo inimponendosi nella settima frazione con traguardo in quel di Turgutreis. Ottavo successo della carriera per il giovane classe 1998. Nella prima fase di gara il grande protagonista è stato il vento. Forti raffiche laterali che hanno spezzato il gruppo in più tronconi, con la fuga della prima ora che ovviamente non è riuscita a partire. Sui lunghi rettilinei turchi poi il plotone si è andato a ricompattare, rallentando l’andatura. Importante il traguardo volante nel quale è riuscita a centrare il colpaccio l’Alpecin-Fenix: eccellente l’azione di squadra per lanciare Jay Vine che ha guadagnato secondi importanti in ...

gusbringglass : RT @SpazioCiclismo: Doppietta per Jasper Philipsen al Giro di Turchia #TUR2021 Vincitore ieri in rimonta, il portacolori della Alpecin -… - SpazioCiclismo : Doppietta per Jasper Philipsen al Giro di Turchia #TUR2021 Vincitore ieri in rimonta, il portacolori della Alpeci… - KZeneise : #eurosportCICLISMO #UCI ... state ROMPENDO i COGLIONI...! 'NUOVA SQUALIFICA PER POSIZIONE SCORRETTA, MA I CORRIDO… - PinzaRuota : Con tutto i rispetto per i velocisti ma non tutte le corse hanno lo stesso peso una vittoria al fiandre non è parag… - Kastrijotdoda71 : #ciclismo chiedo Belli se oggi una squadra sfruttase il vento vincerebbe il giro di Turchia -