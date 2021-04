Gianni Sperti deriso da Pio e Amedeo | La sua reazione è da applausi

(Di sabato 17 aprile 2021), famoso opinionista di Uomini e Donne, è stato bersagliato duramente da Pio edurante la prima puntata di Felicissima Sera. La suaperò non si è fatta attendere ed ha deciso di farlo sul suo profilo social.-Political24Ieri sera, 16 aprile, è andata in onda la prima puntata di Felicissima Sera, trasmissione comica condotta dal duo Pio e. Tra gli ospite della serata ci sono stati vare celebrità tra cui: Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna, Andrea Iannone. Proprio la regina di Mediaset è stata la prima ad aprire le danze e durante l’intervista dei due comici è stata punzecchiata tramite delle immagini, che facevano riferimento sia alla sua vita ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Il duo comico Pio e Amedeo ha preso di mira la spalla destra di Maria De Filippi a Uomini e donne,, un momento tv diventato virale in rete. L'occasione dell'affondo è il debutto su Canale 5 del format condotto dai comici foggiani, Felicissima sera , che ha segnato un boom di ascolti ...Maria infatti, che in qualche modo sapeva già a cosa andasse incontro, si è ritrovata a rispondere a tutta una serie di domande piuttosto imbarazzanti compresa una suche come sappiamo ...Chi è la moglie di Amedeo Grieco. La moglie di Amedeo Grieco si chiama Maria Finizio, vive a Foggia ed è la mamma dei loro due bambini. La famiglia ha scelto di continuare a vivere a Foggia, loro terr ...Felicissima sera ha aperto i battenti con Pio e Amedeo che hanno accusato Gianni Sperti di eccessivo ricorso ai ritocchini: il botta e risposta di fuoco ...