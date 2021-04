FP3 Portimao, Quartararo precede Morbidelli e Bagnaia. Paura per Martin. Vale e Marquez in Q1 (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Quartararo brilla nella terza sessione di Libere del GP di Portogallo della MotoGP da cuore in gola. Sulla pista di Portimao, scaldata dal sole, il francese della Yamaha con il tempo di 1:39.044 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) Fabiobrilla nella terza sessione di Libere del GP di Portogallo della MotoGP da cuore in gola. Sulla pista di, scaldata dal sole, il francese della Yamaha con il tempo di 1:39.044 ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | I risultati delle #FP3 del #PortugueseGP ???? - Flaccomen : RT @gponedotcom: Paura per Martin a Portimao: trasferito all'ospedale di Faro per controlli: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - Brutto incidente de… - Grzegorz_GP : RT @gponedotcom: Paura per Martin a Portimao: trasferito all'ospedale di Faro per controlli: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - Brutto incidente de… - giornaleradiofm : Moto: Portogallo; Quartararo vola nella FP3: (ANSA) - ROMA, 17 APR - Fabio Quartararo è stato il più veloce al term… - Gazzetta_it : #MotoGP #Portimao #FP3, #Quartararo precede Morbidelli e Bagnaia. Paura per #Martin. #Rossi e Marquez in Q1 -