F1, Pierre Gasly: “Oggi è andata molto bene, ho fatto un giro bellissimo in Q3. Le regole per i track limit sono assurde” (Di sabato 17 aprile 2021) Pierre Gasly mostra la sua soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Imola, secondo atto della F1 2021. Il francese di casa AlphaTauri chiude al quinto posto la Q3 alle spalle della Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il transalpino ha affermato ai microfoni di Sky Sport: “sono molto contento di ottenere questo risultato in qualifica. Oggi è andata molto bene, ho fatto un giro bellissimo in Q3 e mi fa piacere essere tra i primi. In questa stagione ho più responsabilità”. Il vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 è soddisfatto del comportamento della monoposto, nettamente migliorata rispetto alla passata stagione: “Questa stagione la macchina è fantastica e siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)mostra la sua soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Imola, secondo atto della F1 2021. Il francese di casa AlphaTauri chiude al quinto posto la Q3 alle spalle della Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il transalpino ha affermato ai microfoni di Sky Sport: “contento di ottenere questo risultato in qualifica., hounin Q3 e mi fa piacere essere tra i primi. In questa stagione ho più responsabilità”. Il vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 è soddisdel comportamento della monoposto, nettamente migliorata rispetto alla passata stagione: “Questa stagione la macchina è fantastica e siamo ...

Advertising

xblacksovl : RT @mctaetaeb: io ho un sogno: Pierre Gasly in pole position. non mi importa quanto dovrò aspettare per vederlo, ma so che è quello che vog… - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Tempo cancellato per Gasly per track limits in curva 9. Via radio Pierre dice 'It doesn't matter'. Al di là del tempo can… - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Informano Gasly del confronto con Tsunoda per capire dove può migliorare. Yuki riesce a portare qualcosina in più in term… - StoLeNBody : la verità è che Gasly in Redbull quando doveva iniziare a fare bene è stato messo in un angolo dal team stesso ment… - merymormile : RT @mctaetaeb: io ho un sogno: Pierre Gasly in pole position. non mi importa quanto dovrò aspettare per vederlo, ma so che è quello che vog… -