F1 | Mick Schumacher | “Un errore alla Variante Alta non mi ha permesso di migliorare | non vedo l’ora di guidare domani”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) E’ arrivato un 18° posto pernelle qualifiche del 2° round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Imola, il tedeschino della Haas ha voglia di accrescere le proprie qualitàguida della vettura americana, cercando di far tesoro di tutti gli aspetti legatigestione del fine-settimana. In questo contesto,ha grandi motivazioni, pur consapevole delle difficoltà. Un time-attack nel quale un piccologli ha impedito diil proprio tempo, ma oggettivamente non tale da cambiare di molto il suo posizionamento. La monoposto degli States non è così prestazionale e pertanto Schumi Jr. dovrà puntare sulla consistenza piuttosto che sulla velocità pura allo stato ...