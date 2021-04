DIRETTA Crotone-Udinese: segui la partita LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Alle 15 torna in campo la Serie A con due match in anticipo allo stesso orario. Scendono in campo anche Crotone ed Udinese. La salvezza sembra ormai un miraggio per il Crotone di Serse Cosmi. L’ultima sconfitta contro lo Spezia (la quarta consecutiva) sembra un segnale chiaro, anche se non si può dire che i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) Alle 15 torna in campo la Serie A con due match in anticipo allo stesso orario. Scendono in campo ancheed. La salvezza sembra ormai un miraggio per ildi Serse Cosmi. L’ultima sconfitta contro lo Spezia (la quarta consecutiva) sembra un segnale chiaro, anche se non si può dire che i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

