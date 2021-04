Civitavecchia, controlli a tappeto: 5 arresti per droga e un bar chiuso per violazione delle normative anti-Covid (Di sabato 17 aprile 2021) controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che hanno arrestato, in tre distinte operazioni, 5 persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 50 g di cocaina e 100 g di hashish. Nel corso delle operazioni di controllo è anche stata disposta la chiusura di un bar per la violazione della normativa anti Covid-19. Gli arresti per droga Nello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato due giovani di Civitavecchia, entrambi con precedenti specifici, che controllati a bordo di un’autovettura sono stati trovati in possesso di oltre 100 gdi hashish e della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021)da parte dei Carabinieri della Compagnia diche hanno arrestato, in tre distinte operazioni, 5 persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 50 g di cocaina e 100 g di hashish. Nel corsooperazioni di controllo è anche stata disposta la chiusura di un bar per ladella normativa-19. GliperNello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri dihanno arrestato due giovani di, entrambi con precedenti specifici, che controllati a bordo di un’autovettura sono stati trovati in possesso di oltre 100 gdi hashish e della ...

