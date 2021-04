Calciomercato Inter – Dalla Spagna | Simeone rovina i piani a Marotta

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, senti l’ex #Ferri: “Sì, #Florenzi è l’uomo giusto per #Conte: un combattente come lui” - Jack91x : RT @BombeDiVlad: ??? #Inter, #Hakimi ammette: “È vero, mi voleva il #Napoli” 'Al Borussia ho fatto bene e sono giovane, ma poi ho scelto i… - BombeDiVlad : ??? #Inter, #Hakimi ammette: “È vero, mi voleva il #Napoli” 'Al Borussia ho fatto bene e sono giovane, ma poi ho sc… - Ftbnews24 : #Inter verso #NapoliInter #Lukaku #InterCagliari #SerieA #Conte?? - Mattia_Marini_7 : RT @cmdotcom: #Hakimi: '#Conte ci ama, il mio futuro è l'#Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo Big Match Focus - Napoli -... Tuttosport La rassegna stampa di.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 17 aprile 2021, di 'Tuttosport': 'CR7 RESTA' 'Non pagatemi' bravo Mario! '...Archiviati i quarti di finale di Champions ed Europa League, è arrivato il momento di concentrarsi su una nuova giornata di Serie A.Il grande ex attaccante dell'Inter Ruben Sosa ha parlato del traguardo scudetto per la squadra di Conte e del grandissimo percorso fatto dai nerazzurri sotto la guida del tecnico: «Quando sarà matemat ...