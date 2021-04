Cagliari | Pavoletti | «Mai vissuto una partita così Vogliamo salvarci»

(Di sabato 17 aprile 2021) Le parole di Leonardoai microfoni di DAZN al termine dellaal cardiopalma trae Parma Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma. Le sue dichiarazioni. LA– «Non ho maiuna, mi sono sentito nel baratro. Sul 3-1 era tosta, siamo una squadra unita e vera, con tanti problemi e tanto cuore.la salvezza». IL GOL DI CERRI – «C’è stata una bella pennellata e sapevo che uno dei tre attaccanti l’avrebbe messa dentro. Sono contento per Albertone che l’ha messa dentro». SALVEZZA – «Quando giochi certe partite dentro o fuori non è facile. Siamo partiti male ma l’importante è il ...

Advertising

SkySport : CAGLIARI-PARMA 4-3 Risultato finale ? ? #Pezzella (6') ? #Kucka (31') ? #Pavoletti (39') ? #Man (59') ? #Marin (66'… - oristanorossobl : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA @Pavoletti: 'Combattiamo così' ?? - Quellidelsito : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA @Pavoletti: 'Combattiamo così' ?? - SardiniaPost : ???? Sotto di due reti fino al novantesimo il Cagliari è riuscito a ribaltare la gara e superare 4-3 il Parma. Reti… - CagliariCalcio : ?? | POST GARA @Pavoletti: 'Combattiamo così' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Pavoletti

Commenta per primo Roberto D'Aversa ha così commentato a DAZN la gara persa anegli ultimi minuti di gioco dal suo Parma: 'Sicuramente questa sconfitta rimarrà ...un giocatore come. ...Nel quarto anticipo della 31a giornata di Serie A, ilbatte 4 - 3 il Parma dopo una pazzesca rimonta e continua a sperare nella salvezza, mentre ...accorcia al 38', ma Man ...Alberto Cerri regala ai tifosi del Cagliari la speranza di salvezza. Come aveva già fatto con la Sampdoria, anche col Parma Cerri è entrato nel finale e ha segnato il gol del 4-3 nel recupero. Il Cagl ..."Credo che la partita sotto l'aspetto del risultato e del gioco l'abbiamo avuta sempre in controllo" ha commentato D'Aversa.